Marília Mendnça ao lado dos amigos Zé Neto e Cristiano - Reprodução/Instagram

Marília Mendnça ao lado dos amigos Zé Neto e CristianoReprodução/Instagram

Publicado 07/11/2021 12:32 | Atualizado 07/11/2021 12:53

São Paulo - Na manhã deste domingo, Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou as redes sociais para desabafar sobre a morte da amiga, Marília Mendonça, que faleceu nesta sexta-feira em um acidente aéreo. Foi a primeira vez que o cantou sertanejo falou publicamente sobre o assunto.



fotogaleria

Nas imagens, o cantor relembrou alguns momentos ao lado da amiga, incluindo um vídeo do que foi o último abraço dos dois. "Sabe aquele nó na garganta, aquela vontade de gritar, aquela mistura de angústia, medo e saudade? Pois é assim que eu me sinto agora", escreveu o cantor na legenda da publicação.

"Vai com Deus, minha amiga. Vai com Deus rainha da sofrência. Vai com Deus, mãe do Léo. Vai com Deus, menina. Vai com Deus, Marília Mendonça. Juro por Deus que se eu soubesse, que esse vídeo do nosso abraço seria o último? Nunca mais eu ia soltar você", continuou.

"A nossa vida é um sopro, e a cada dia mais, vivemos como se pudéssemos controlar o tempo. Precisamos rever nossos conceitos. Não deixar pra fazer amanhã, o que podemos fazer hoje. Beije sempre como se fosse o último beijo, abrace como se fosse o último abraço e ame sem limites. Que Deus conforte o coração dessas famílias, dessas cinco vidas que nos deixaram. Vai com Deus, estrelinha", completou.