Zeca Pagodinho compartilha look do diaReprodução/Twitter

Publicado 07/11/2021 14:24 | Atualizado 07/11/2021 14:52

Rio - Gente como a gente! Zeca Pagodinho compartilhou com os seguidores o look do dia deste domingo de sol. O cantor, que vive em Xerém, distrito de Duque de Caxias, optou por um look bem confortável e estiloso, composto por uma boina, lencinho no pescoço, regata , bermuda e sandália de dedo.

Os seguidores, claro, amaram a publicação do ícone da música e fizeram vários elogios. "Moda casual de luxo tô chic confortável", sintetizou um seguidor. "Requinte, sofisticação e elegância", disparou outro admirador. "Elegante e mais belo do que nunca, Zeca", elogiou um terceiro.

Houve quem se empolgasse e revelasse um desejo político envolvendo o sambista. "Meu sonho é que o Brasil fosse uma monarquia com o Zeca Pagodinho como rei", brincou o usuário do Twitter.

Essa não é a primeira vez que o cantor bomba na web compartilhando um look do dia. Como bom carioca, em maio deste ano, o artista mostrou que se cobre todo durante os dias mais frios do inverno. Ao lado do neto, o compositor posou para uma foto vestindo gorro, casaco e com direito até a churrasquinho no fogão à lenha.

Look do dia pic.twitter.com/80QYzJ5ReO — Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) November 7, 2021

Confira as reações: