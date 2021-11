Gusttavo Lima e Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Rio - Gusttavo Lima gravou um vídeo para lamentar, mais uma vez, o falecimento da cantora Marília Mendonça, que foi sepultada neste sábado após cortejo em carro aberto pelas ruas de Goiânia que mobilizou milhares de pessoas. O cantor sertanejo disse que não entende porque "os bons vão cedo".

"A Marília, sem dúvida alguma, foi um dos maiores fenômenos da música e vai continuar sendo. Uma pessoa só morre quando seu nome não é falado mais e isso não vai acontecer com a Marília, que permanece viva no nosso coração, dentro de nossa mente... Jamais será esquecida", continuou ele por meio do Instagram Stories.

Gusttavo ainda relembrou a memória das outras quatro vítimas da queda do avião em caratinga, cidade de Minas Gerais. "Sinto muito. Um abraço a todas as famílias, ao filho dela, a banda produção e equipe. Muita força para vocês. A gente tem que continuar a nossa vida, mas a saudade é algo que nunca passa. A Marília via ficar muito feliz ao ver a gente continuar essa jornada que ela participou durante muitos anos e da qual ela também é responsável, por esse sucesso da música sertaneja. Que Deus nos proteja e que a gente possa cada vez mais ser mais unido, justos e amorosos. A vida é um sopro, acaba tudo e a gente não tem tempo nem para se despedir", falou o cantor.

"Grande abraço a todos os artistas que tomaram essa decisão ao respeitar esse momento tão difícil para todos nós fãs e amigos da Marília. Quero agradecer todos os fãs que compreenderam esse momento delicado", finalizou o cantor sertanejo.