Maiara, Marilia Mendonça e MaraisaReprodução

Publicado 07/11/2021 17:54

Rio- Desde o acidente aéreo de Marília Mendonça, morta aos 26 anos nesta sexta-feira (05), a cantora vem homenageada por amigos, fãs e familiares. Maraisa, uma das melhores amigas da sertaneja, não fez diferente. A cantora publicou em sua rede social um registro postado por Marília onde a dupla Maiara e Maraisa aparece com Léo. O menino de um ano é fruto do relacionamento de Mendonça com o cantor Murilo Huff.