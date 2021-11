Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Rio - Na manhã deste sábado, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais retirou o violão da cantora Marília Mendonça de dentro do avião que caiu nesta sexta-feira e matou a artista e mais quatro pessoas. Outros pertences da artista e das demais vítimas também foram retirados e colocados em sacos por um advogado da família.

As investigações para desvendar o que ocasionou o acidente continuam. Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) se deslocou do Rio para o local do acidente, que é de dificil acesso por estar em meio a uma cachoeira, que aumenta o risco de deslizamentos.no local do acidente.



A busca pelos pertences ocorreu em meio aos trabalhos iniciais da equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) no local do acidente.





De acordo com o tenente-coronel Oziel Silveira, chefe do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) está sendo avaliada a possibilidade de transportar o avião para outro local para que os trabalhos possam ser feitos com mais segurança.

"Ontem (sexta-feira) nós já pedimos ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta I) para segregar todas as gravações que essa aeronave fez desde a decolagem até o último contato dela. Eu não tive tempo de escutar ainda, mas o material já está segregado", afirmou. ele ao G1.

Ainda não se sabe se há caixa-preta na aeronave, pois a legislação vigente gnão exige que haja o equipamento em um bimotor.

