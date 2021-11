Cantora faleceu em acidente aéreo - Reprodução

Publicado 06/11/2021 08:43 | Atualizado 06/11/2021 08:50

Rio - A morte prematura de Marília Mendonça comoveu todo o país. A cantora de 26 anos seguia para um show em Minas Gerais, na sexta-feira (05), quando o avião de pequeno porte em que estava caiu perto de uma cachoeira na serra de Caratinga e vitimou fatalmente outras quatro pessoas.

fotogaleria Entre os tripulantes da aeronave que transportava a cantora estavam o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho e o produtor Henrique Ribeiro, que integrou a equipe do cantor Cristiano Araújo, morto em julho de 2015 após um acidente de carro em Goiânia.

O produtor sempre viajava com a cantora e chegou a compartilhar um vídeo de Marília antes do embarque para Minas Gerais. No início da noite de sexta-feira, foram identificados os corpos do piloto Geraldo Martins de Medeiros e do copiloto Tarcísio Pessoa Viana.