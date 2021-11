Avião que Marília Mendonça estava cai em Minas Gerais - reprodução

Publicado 05/11/2021 16:54 | Atualizado 05/11/2021 17:36

Rio - O avião de pequeno porte que Marília Mendonça estava caiu em uma cachoeira na Serra da Piedade, em Caratinga. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora. 'Todos foram resgatados e estão bem'. Segundo informações preliminares, cinco pessoas estariam no avião. "Ainda não temos maiores informações. Assim que recebermos, irei repassar", avisou os representantes da loira.

O avião no qual Marília viajava, de prefixo PT-ONJ, pertence à PEC Táxi Aéreo, de Goiânia. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave, que pode transportar seis passageiros, tinha autorização para realizar o transporte de táxi aéreo e está com a documentação em dia.

Mais cedo, Marília chegou a publicar um vídeo minutos antes do avião decolar. Ela brincou com o destino da viagem. "Fim de semana de shows em Minas Gerais", escreveu ela, que em seguida publicou fotos de várias delícias locais como cachaça, queijo canastra, pão de queijo e feijão tropeiro. "Essa é a realidade meu povo! Me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais!", publicou a cantora na legenda.