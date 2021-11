Andressa Urach - Reprodução/Instagram

Publicado 05/11/2021 15:31 | Atualizado 05/11/2021 15:51

Rio - Andressa Urach compartilhou, pela primeira vez, uma foto em que deixa a barriguinha da segunda gestação em evidência. Influenciadora está gravida de 20 semanas e espera um menino, o pequeno Leo, fruto do relacionamento com Thiago Lopes.

"Pançudinha passando pelo feed de vocês! 20 semanas de gestação do Leo Urach", escreveu a ex-vice Miss Bumbum no Instagram, que já é mãe de Arthur, de 16 anos, fruto de um relacionamento anterior. Leo vai ser o primeiro filho de Thiago Lopes, de quem Urach se separou por um breve período e anunciou retorno do casamento recentemente.