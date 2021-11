Apaixonado, Luan Santana troca beijos com nova namorada em evento

Rio - Luan Santana lançou o videoclipe da música "Ilha", em um shopping de São Paulo, na tarde desta sexta-feira. O vídeo tem sua nova namorada, Izabela Cunha, como estrela. Esta é a primeira aparição do casal em público após assumir o namoro. Apaixonados, eles trocaram muitos beijos e carinhos no local.

"Ilha" faz parte do novo EP do cantor, "The Comeback". O clipe de "Ilha" foi gravado em Bragança Paulista, interior de São Paulo e tem Fred Siqueira como diretor. Nas gravações, o cantor passou muitas horas debaixo d'água. Uma equipe de bombeiros e mergulhadores acompanhou as gravações.

Luan Santana retorna aos palcos no dia 11 de dezembro, na Jeunesse Arena. O lançamento de "Ilha" fecha com chave de ouro uma lista de quatro músicas que começaram a ser apresentadas após um ano de jejum sem novas gravações do cantor.

