Pyong LeeReprodução/Instagram

Publicado 05/11/2021 12:30 | Atualizado 05/11/2021 12:31

Rio - Pyong Lee começou o dia, nesta sexta-feira, dando conselhos aos seguidores do Instagram. O ex-BBB falou sobre ser grato pelo o que tem, além de rebater algumas possíveis criticas que receberia pela declaração no vídeo.

"Já acorde positivo, só de acordar vivo, todo dia, infelizmente, morrem 100 mil pessoas, então comece o dia agradecendo a Deus pelo milagre da vida", disse ele, antes de continuar: "Tem muita gente que pensa: 'ai Pyong, para você é fácil, olha só sua situação'. Mas eu gosto de falar e compartilhar experiências, já estive mal um dia."



Na sequência, ele revelou ter tido um passado difícil. "Para quem conhece minha história, perdi meus pais cedo, minha mãe com nove anos, meu pai com 12 anos. Passei por muita dificuldade financeira, comecei minha vida adulta com R$ 200 mil em dívidas. Trabalho desde os 12 anos de idade, trabalhei como office boy, como corretor de imóveis, meu tio me colocou para trabalhar cedo", contou ele, que recentemente reatou o casamento com Sammy Lee, com quem tem um filho, após boatos de traição da parte dele no reality "A Ilha".