05/11/2021

Rio - Tamara Bretas, irmã do dermatologista Thales Bretas, fez uma publicação em homenagem ao humorista Paulo Gustavo nesta sexta-feira, seis meses após a partida precoce do morte do ator. Vítima da covid-19, ele não resistiu às sequelas deixadas pela infecção após semanas de internação e diferentes tratamentos. Na publicação, Tamara trouxe registros do Paulo Gustavo com a família, além de recordações íntimas com ele.

"Hoje faz 6 meses e eu ainda nem consegui acreditar. Ou aceitar. Não sei muito bem qual o verbo do meu sentimento. Não me manifestei muito sobre tudo o que aconteceu até agora. É que só de pensar me dói tanto, ainda. Uma dor múltipla: pela falta que você me faz, pela perda do meu irmão, dos meus sobrinhos. Pela tia Déa, pela Juju. Tio Júlio. Pelo Brasil. Também perdi um irmão, vi meus pais perderem um filho. É uma dor que não cabe no peito, é a maior dor do mundo. Perder PG é uma dor em camadas", começou ela.



Na sequência, ela falou sobre a dor de não estar perto da família no momento da morte do humorista. "E tão longe, não pude oferecer um abraço, chorar junto, segurar a mão do meu irmão. Nada me doía mais do que assistir impotente a dor da minha família. À distância eu acompanhava cada dia, cada melhora, cada piora. E rezava tanto, e chorava tanto. E ainda rezo, e ainda choro. E já faz 6 meses. Eu não consegui me despedir. Eu ainda não dei aquele abraço no meu irmão. Essa noite sonhei com PG. Um sonho bom. Ah, que falta você faz aqui", continuou ela.

Tamara ainda contou que as fotos postadas foras as últimas que ela tirou do humorista. "Essas foram as últimas fotos que tirei dele, quando vivíamos o momento mais alegre da família: a chegada de Gael e Romeu. Sempre que fico triste busco na minha galeria de fotos as tantas, tantas lembranças felizes que guardo dele. Tenho poucas fotos. Evitava apontar qualquer câmera pra PG, pensava que ele devia ficar de saco cheio com tanta foto, tanto assédio. Mas tenho tantas, tantas lembranças", prosseguiu ela.

"A última vez que falei com ele, eu disse pra ele não ter medo. E contei que era mesmo um menino o sobrinho dele que eu esperava. Ele estava tão animado por ser tio. Nesse mesmo dia, ele foi intubado, e nunca respondeu minha última mensagem. Ah cara, que falta você faz", finalizou a irmã de Thales Bretas