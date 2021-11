Luana Piovani fala sobre queda do filho, Dom - reprodução do instagram

Publicado 04/11/2021 21:16 | Atualizado 04/11/2021 21:16

Rio - Luana Piovani não tem papas na língua. A atriz usou o Instagram Stories, nesta quinta-feira, para falar sobre um tombo que o filho, Dom, de nove anos, levou ao andar de skate. Ela só soube da gravidade da queda após sua fisioterapeuta alertá-la sobre um inchaço no cotovelo do menino durante uma consulta de rotina. Em seu relato, a loira ainda deu uma alfinetada no ex-marido e pai da criança, Pedro Scooby.

"Por conta das pancadas de skate, que consequentemente tem sido no mesmo lugar, o cotovelo dele está parecendo um ovo de pato, tanto na cor azulada como no tamanho. Ele não foi para a aula e o santo do meu pai foi levá-lo para fazer um raio-x. E eu vivendo toda essa confusão, porque foi descoberto ontem, graças à minha fisioterapeuta que cuida do Dom uma vez por semana aqui em casa", iniciou ela.

"Eu estava preocupada com a barriga, que ele reclamou que estava repuxando, pensei que tinha dado uma estiradinha muscular, me surpreendi quando ela virou e falou: 'Luana, você já viu o cotovelo?'. E quando eu vi o cotovelo: tá inchado, muito magrinho. Então o braço dele é muito fininho e uma bola enorme no cotovelo. E o Dom não me conta, não parou de treinar para colocar gelo. Se ela não me chama, ninguém avisa, porque ele ia dormir na casa da vó e eu não teria visto", continuou.

Em seu desabafo, Luana ainda mandou uma indireta para o ex-marido e pai de Dom, Pedro Scooby. "É um lugar que ele já machucou, que tem caído direto em cima, e ontem ele teve uma queda enorme. Não sei mais o que eu faço. ‘E eu que sou louca, eu que sou exagerada, eu que sou a preocupada, eu que sou tudo, lá no país das maravilhas está sempre tudo muito bem, então tudo ótimo. Ninguém coloca gelo, ninguém avisa. Eu só tenho um Dom, eu quero ele bom, ajeitadinho, do jeito que eu fiz", finalizou.



A atriz ainda publicou um vídeo de Dom brincando com os irmãos, Bem e Liz, com a legenda. 'Ele tendo chance, volta a ser uma criança comum".