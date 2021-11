Giulia Be abre álbum de fotos de balada com Luísa Sonza, Pedro Sampaio e outros artistas - Reprodução

Publicado 04/11/2021 18:26

Rio - Giulia Be está vivendo o melhor da vida e as fotos na balada provam isso muito bem. Pelo Instagram, a cantora dividiu fotos de uma noite de balada ao lado de outros artistas famosos como Luísa Sonza e Pedro Sampaio. O DJ, por sinal, é conhecido por viver affair com as duas cantoras.

A noite, que marcou o lançamento do clipe de Luísa Sonza, parece ter sido muito divertida e Giulia brincou sobre os registros postados. "Fotos novas pro meu Orkut", escreveu a cantora.

Confira:

