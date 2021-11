Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda pediu ajuda aos fãs para encontrar cachorra perdida - Reprodução/Instagram

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda pediu ajuda aos fãs para encontrar cachorra perdidaReprodução/Instagram

Publicado 04/11/2021 16:49

Rio - Graciela Lacerda compartilhou uma situação tensa com seus seguidores nesta quinta-feira (4). A noiva de Zezé Di Camargo revelou que sua cachorra, Caramela, desapareceu da fazenda onde vive e pediu ajuda aos fãs que morem na região para encontrar o animal. Para facilitar a busca, a influenciadora compartilhou uma sequência de fotos da cachorra em momentos divertidos.

fotogaleria

"Pessoal, acabei de receber a notícia de que a Caramela sumiu da fazenda! Os funcionários procuraram por todo o lugar e não a encontraram! Quero pedir a ajuda de todos os moradores da região de Araguapaz e das fazendas vizinhas! Por favor, caso a encontrem, entrem em contato conosco! Tenho fé que vamos encontrar com a ajuda de vocês! O meu coração chega a doer, preciso muito da ajuda de vocês!", escreveu na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários da postagem, fãs e amigos do casal registraram diversas mensagens de apoio: "Tomara que achem ela", torceu uma seguidora. "Deus vai providenciar a chegada dela em casa", declarou outra internauta. "Meu Deus, que notícia triste, mas ela vai voltar", afirmou uma terceira. Além disso, em resposta a seguidoras, Graciele garantiu que a cachorra anda com coleira equipada com chip e placa de identificação.

Confira a publicação: