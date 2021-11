Gabriel Medina é uma grande esperança de medalha olímpica - Confederação Brasileira de Surfe / Divulgação

Publicado 04/11/2021 16:45 | Atualizado 04/11/2021 17:16

Rio - O surfista Gabriel Medina, 27 anos, vem enfrentando muitas barreiras desde que decidiu assumir as rédeas da carreira. Segundo a coluna do Léo Dias, do jornal Metrópoles, o atleta teria assinado um acordo onde pagaria R$ 200 mil por mês durante 20 anos, para sua mãe e ex-empresária, Simone Medina. Segundo fontes ligadas ao surfista, Gabriel não tinha conhecimento da exigência incluída no contrato.



Estima-se que Simone tenha recebido, entre 2014 e 2020, cerca de R$ 20 milhões de reais. Porém, o contrato teria sido suspenso após um acordo judicial entre Medina e sua ex-empresária. O surfista pagou R$ 5,5 milhões, retirados dos lucros da empresa "SGM Esportes", para não ter vínculo nenhum com mãe.