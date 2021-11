Bruno Gagliasso como o Lúcio, de 'Marighella' - Reprodução

Publicado 04/11/2021 16:52

Rio - Poucas vezes o público fica sabendo os perrengues que os atores passam durante o processo de produção de uma peça, novela ou filme. Nesta quinta-feira, data que marca a estreia oficial do filme 'Marighella' nos cinemas, Bruno Gagliasso abriu o jogo e contou, pelas redes sociais, sobre uma crise de ansiedade que teve ao fazer uma das cenas de Lúcio, seu personagem no filme.

"Lúcio é o personagem mais difícil da minha carreira. De longe, o mais delicado de construir, o que mais mexeu comigo. Eu já fiz serial killer, um psicopata, mas nunca tinha experimentado tanto ódio, tanto sadismo em um personagem. Faço um sujeito execrável, a personificação do racismo, do autoritarismo, da falta de humanidade. E doeu demais encontrar essa pessoa em mim. Tive que revirar emoções muito densas. Durante a cena onde meu personagem tortura o Jorge (@jorgpaz)tive uma síncope. Uma crise de ansiedade por conta de tudo aquilo. O clima no set, a direção do Wagner, a História real do Brasil ali na minha frente, as falas que saiam da minha boca… tudo isso mexeu comigo, que extrapolou o ator. Nas fotos, minha crise de choro e o abraço que recebi do @teijido nessa cena jamais esquecerei, desse dia e de tudo que vivemos neste filme. Assistam @marighella_ofilme e entendam o que senti", escreveu o ator.

