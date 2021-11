Juliette é sequestrada em vídeo do Porta dos Fundos e faz propaganda de serviços ilegais - reprodução de vídeo

Juliette é sequestrada em vídeo do Porta dos Fundos e faz propaganda de serviços ilegaisreprodução de vídeo

Publicado 04/11/2021 16:46

Rio - Juliette está com tudo. A campeã do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, estrelou um vídeo do Porta dos Fundos, divulgado nesta quinta-feira. Nele, a milionária é sequestrada por dois policiais, interpretados por Antonio Tabet e Pedro Benevides. "Por favor, não me mata, eu tenho muita publicidade pra fazer esse mês", afirma a influenciadora.

A esquete brinca com a quantidade de comerciais que ela tem feito. As autoridades pedem para que ela seja a garota propaganda do kit gás da comunidade e sugere que cante um funk. É que, segundo os policiais, tudo o que a influenciadora toca 'vira ouro'. “A aula de ciência, na minha época, plantava pézinho de feijão. Agora, as crianças estão plantando é cacto. Passagem pra Paraíba aumentou 300%. Eu não vejo o Nordeste valorizado assim, desde que o Rivaldo foi jogar no Barcelona, dona”, afirma o personagem de Antônio.

A paraibana não curte a ideia. Então, é ameaçada com "torturas" que envolvem ex-BBBs polêmicos, como Nego Di e Felipe Prior. "Meu filho, eu já passei muita coisa nessa vida. Trabalho desde criança, já estudei para concurso público e sou uma mulher forte e batalhadora. Não vão ser dois corruptos que vão me dobrar", discursa Juliette no vídeo.

Os policiais se olham e decretam um castigo. "Pega um DVD com o show do Nego Di, o canal do YouTube do Prior, os melhores momento do 'Ardiles' [Adrilles Jorge] na Jovem Pan e um compilado da Lumena falou em jornada", afirma Peçanha. Em seguida, a advogada surge fazendo o que os policiais pediram e canta uma música para a venda do gás na comunidade. "Compre o kit gás, faça igual a Juliette, senão pagar o arrego eu corto o 'gato net'", diz a letra da música

No fim do vídeo, ela ainda aparece em propagandas de jogo do bicho, mecânica e loja de venda de peças de carro.

