Anitta participou do programa 'The Late Late Show', com James Corden, nesta quarta-feira (3)Reprodução/Instagram/CBS

Publicado 04/11/2021 14:57

Rio - Após se apresentar com o hit "Faking Love" em um talk show dos Estados Unidos , Anitta usou as redes sociais para desabafar sobre a repercussão do programa em sua terra natal. A cantora reclamou dos poucos compartilhamentos considerando que a poderosa foi a primeira brasileira a participar do "The Late Late Show", de James Corden, como entrevistada e atração musical.

"Tem coisa que não dá pra entender, né? Ontem eu fui a primeira brasileira a cantar e dar entrevista num dos maiores programas do EUA. Hoje tem meia dúzia de gato pingado postando sobre isso no meu país (que são os meus amigos, no caso)", declarou em seu Twitter, após cantar o sucesso ao lado da rapper norte-americana Saweetie.

A artista de 28 anos ainda comparou a situação com os momentos em que se envolveu em polêmicas: "Isso não me intrigaria tanto se não fosse um porém: se ontem, ao invés de ter sido a primeira brasileira nesse programa, eu tivesse envolvida em alguma fofoquinha ou tido alguma atitude que desagradou alguém, isso teria se tornado a maior manchete do país. Comentado e postado por tudo e todos. Isso não é curioso?", questionou.

"Inclusive tem mais chances desses Tweets viralizarem do que minha própria apresentação em si. Gente se isso não é muito difícil de entender eu to ficando doida. Fico olhando meus amigos latinos quando fazem algo do tipo, seus países caem pra dentro postando, apoiando, celebrando. "Nem é algo inédito pra eles. Eles entendem que a união faz a força", continuou a empresária.

A carioca finalizou seu desabafo divulgando sua participação na edição francesa do Lollapalooza, em 2022: "Enfim... para os meus fãs a notícia de agora é: acabo de ser confirmada no Lollapalooza. De Paris não Brasil", destacou Anitta. "Minha eterna gratidão a quem apoia meu trabalho suado. Amo vocês", completou.

