Lima Duarte preocupa fãs ao surgir com o rosto machucado e olhos roxos - Reprodução/Instagram

Lima Duarte preocupa fãs ao surgir com o rosto machucado e olhos roxosReprodução/Instagram

Publicado 04/11/2021 14:18

Rio - O ator Lima Duarte, de 91 anos, surgiu nas redes sociais com o rosto machucado e olhos roxos, na tarde desta quinta-feira (4), após um tombo.

fotogaleria

Lima Duarte tentou tranquilizar os fãs através de um vídeo no Instagram. "Apesar do susto, eu estou bem. Levei um tombo, mas não caí!", disse ele na legenda. Em vídeo, complementou: "Sabe por que estou com a cara assim, e a boca? Porque eu levei um tombo. Levei um tombo, não caí", explicou o ator.

Os fãs ficaram preocupados com o ator e mandaram mensagens de apoio. "Não cairá jamais! Querido Lima, isso aí, sempre pra cima. Um abraço fraterno, meu querido", escreveu um internauta. "Ai Lima!!! Não dá susto em nós, hein??? Firme aí no andar (risos) olha antes do passo", pediu uma fã.

Lima Duarte está morando em um sítio de Indaiatuba, no interior de São Paulo. O ator costuma compartilhar nas redes sociais a rotina no sítio e frases de reflexão. Ele deve voltar morar em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde Paloma Duarte também mora. O ator vai atuar na novela "Além da Ilusão".

Veja vídeo:

A reportagem é de Kadu Brandão, do iG.