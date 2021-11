Whindersson Nunes - Reprodução Internet

Publicado 04/11/2021 13:01 | Atualizado 04/11/2021 16:20

Rio- Nesta quarta-feira (03), Whindersson Nunes concedeu uma entrevista ao "PodCats", podcast de Camila Loures e Virginia Fonseca. As apresentadoras foram acusadas terem sido inconvenientes ao questionar se o humorista gostaria de ser pai, já que recentemente ele perdeu um filho, fruto do relacionamento com sua ex-noiva Maria Lina Deggan. Em maio, o bebê nasceu prematuro e não resistiu.

Whindersson iniciou a conversa relatando que ainda é muito difícil lidar com a perda do filho e também relembrou seu quadro de depressão. Porém, Camila Loures não deixou o assunto de lado e o desconforto do humorista foi percebido pelos internautas.

"Sabe a faculdade de jornalismo? Então… lá a gente estuda a beça, várias matérias, inclusive em termos de sociologia, psicologia, ética, abordagem, pra conseguir fazer um bom trabalho sem se expor a isso e sem expor o entrevistado a isso. É por isso que a formação importa", escreveu uma seguidora.