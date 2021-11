Mah Tavares e Whindersson Nunes tiveram um affair - Reprodução

Publicado 04/11/2021 12:25

Rio - Whindersson Nunes é comumente alvo de ataques nas redes sociais. E o motivo, vez ou outra, é seu desejo de ser pai. O humorista chegou a ser pai, em maio deste ano, mas o bebê, João Miguel, morreu com menos de dois dias de vida. Pelo twitter, uma internauta sugeriu que Whindersson abandonasse as namoradas que não conseguiam dar um filho para ele.

"A mulher só serve para o Whindersson se der um filho pra ele, caso contrário, ele larga a mulher do jeito que ela tá. A galera vitimiza só porque ele sabe fazer uma maquiagem em forma de humor e inocência, nesse jeito escroto. Maior sofrimento é de quem carregou o bebê por meses!", escreveu uma seguidora, que logo depois apagou a postagem, mas não deixou de ser rebatida pelo humorista.

"Você tá falando da minha maior dor como se fosse uma novela pra você, fala da morte do meu filho como um capítulo, é na sua novela eu sou o cara que quer um filho a todo custo. Mas isso é só na sua cabeça, espero que as pessoas tenham com você um senso que você não tem", disse Whindersson.