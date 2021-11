Bastidores do set de filmagens do quinto filme de Indiana Jones - Instagram

Publicado 04/11/2021 10:32 | Atualizado 04/11/2021 10:44

Rio - Depois da morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins em um incidente fatal nos ensaios do filme "Rust" , outra morte repercute no mundo cinematográfico. Nic Cupac, responsável pela montagem de sets de filmagem em vários sucessos de bilheteria de Hollywood, foi encontrado morto aos 54 anos em um hotel de Fez, no Marrocos. Ele estava no país para trabalhar no novo filme de Indiana Jones.

Segundo o site The Sun, acredita-se que ele morreu de causas naturais. Após a notícia, Cupac recebeu homenagens nas redes sociais. Amigos relembraram sua risada contagiante e profissionalismo. “Estou com o coração partido. Nic era um homem adorável”, escreveu um. “Um dos melhores. Me ensinou muito quando eu estava começando”, ponderou outro.

Cupac estava entre os 100 profissionais que viajaram para o país africano a fim de preparar uma grande sequência de ação para o quinto filme da franquia. Imagens gravadas momentos antes de sua morte mostraram a equipe ensaiando para gravar antes da chegada de Harrison Ford.

O "Indiana Jones 5" tem previsão para estrear em 2023. Incialmente, estava previsto para 2022, mas diversos contratempos, como a pandemia causada pela covid-19 e ferimentos atrasaram a produção do novo filme da franquia. Harrison Ford, de 79 anos, precisou de cirurgia no ombro e as filmagens foram interrompidas por 10 semanas. O longa ´é dirigido por James Mangold, o mesmo de "Logan", "Ford vs Ferrari" e "Encontro Explosivo".