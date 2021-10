Alec Baldwin e Halyna Hutchins - Reprodução/Montagem

Alec Baldwin e Halyna HutchinsReprodução/Montagem

Publicado 30/10/2021 19:14 | Atualizado 30/10/2021 19:16

fotogaleria

"Ela era minha amiga", disse o ator, aparentemente abatido e tenso, em conversa com um grupo de paparazzi, que ocorreu à beira de uma estrada da cidade Manchester, no estado de Vermont, no nordeste dos Estados Unidos, segundo informações do site TMZ. Acompanhado pela esposa, Hilaria, ainda explicou que não está autorizado a fazer comentários sobre o incidente por estar em investigação policial.

"No dia em que cheguei a Santa Fé e comecei a filmar, eu a levei para jantar junto com Joel (Souza), o diretor. Nós éramos uma equipe muito, muito azeitada rodando um filme, e então aconteceu essa coisa horrível", completou ele, citando o diretor do longa, que também foi ferido pelo disparo.

Alec Baldwin também falou sobre as campanhas que pedem maior segurança nas gravações com cenas de armas, além de regras mais rígidas. "Um esforço contínuo para limitar o uso de armas de fogo em sets de filmagem é algo em que estou extremamente interessado", disse.

"Não sou um especialista nessa área. Portanto, qualquer que seja a decisão a respeito do melhor caminho a seguir, em termos de garantir a segurança das pessoas nos sets de filmagem, sou totalmente a favor e cooperarei com isso de todas as maneiras que puder" disse o ator, que ainda ainda pôs em xeque que a produção do filme "Rust" possa recomeçar.

Investigação

Na última quarta-feira, o xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, e a promotora Mary Carmack-Altwies, deram uma entrevista coletiva sobre o casoe confirmaram que o ator usava uma arma carregada com munição real que não deveria estar no set. Na coletiva, Adan também informou que os investigadores recuperaram um projétil de chumbo que pode ter sido disparado da arma usada pelo ator Alec Baldwin.