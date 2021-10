Fiuk e Thaisa Carvalho - Reprodução Internet

Publicado 30/10/2021 17:40

O cantor e ex-BBB Fiuk parabenizou a namorada, Thaisa Carvalho, pelo seu aniversário neste sábado (30). O irmão de Cleo Pires relembrou que Thaisa era sua fã antes do relacionamento e assumiu que tem orgulho da história.

Segundo Fiuk, há dez anos Thaisa o presenteava de diversas formas e, hoje, foi a vez dele retribuir. "Sempre que eu penso na nossa história eu não sei por onde começar… Faz mais de 10 anos que você comemora comigo meu aniversário e hoje a gente tá aqui comemorando juntos. Como a vida é doida. Você sempre deu presentes que eram tão especiais pra mim mesmo sem saber, sempre pensou em tudo... Sempre esteve ao meu lado", iniciou o ex-BBB.

O filho de Fábio Jr. aproveitou para reforçar os votos de amor, além de parabenizar Thaisa pela nova idade. "Amo a nossa história e quem vc se tornou! Te desejo tudo, tudo, tuuudo de bom nessa vida. Que vc realize todos seus sonhos (ao meu lado kkk) e seja feliz sempre Te amo muito, meu amor ️ Parabénsss", completou.

Quem também parabenizou Thaisa foi a cunhada, a atriz Cleo Pires, que encheu a publicação de emojis de coração.

Fiuk assumiu o namoro com Thaisa no fim de setembro. Os dois começaram a se envolver antes do "BBB 21", em 2020. A influenciadora Thaisa Carvalho é fã do cantor e ator desde a sua estreia na televisão em 'Malhação' no ano de 2009. Ela já assumiu que esperou Fiuk por 12 horas na frente dos Estúdios Globo.