Xuxa e Maurício SouzaReprodução Internet

Publicado 30/10/2021 16:43

Rio- Xuxa, 58 anos, usou suas redes sociais para comentar declarações homofóbicas feitas pelo jogador de vôlei Maurício Souza. A apresentadora comentou a notícia que o atleta alfineta Douglas Souza, seu Ex-companheiro de seleção. Souza diz que não precisou ficar sambando na cama para ganhar apoio, referindo-se ao colega que ficou famoso nas olimpíadas.

"O mais vergonhoso é saber que o ‘gado’ aceita e segue preconceituosos, racistas e homofóbicos em nome de Deus e da pátria. O ideal seria se eles vivessem todos juntos, em um lugar, só uma tribo e deixassem nós vivermos em harmonia, sem julgar nada e nem ninguém, respeitando as nossas condições, escolhas, desejos. Coisas que eles nunca vão fazer. A única coisa que posso dizer é que o mundo está andando para frente e nós estamos voltando séculos atrás. Que vergonha!", disse Xuxa.

A polêmica começou quando Maurício fez uma série de postagens preconceituosas. A ação do jogador gerou revolta em alguns internautas e colegas atletas. As consequências do ato foi o desligamento de Souza da Seleção Brasileira de Vôlei e do Minas Tênis Clube. Em contrapartida, o atleta evoluiu de 200 mil seguidores para quase 2 milhões.