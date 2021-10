Sem ambiente no Minas e pressionado pelos patrocinadores, Maurício Souza deixa o clube após posicionamento homofóbico - Reprodução/Instagram

Sem ambiente no Minas e pressionado pelos patrocinadores, Maurício Souza deixa o clube após posicionamento homofóbicoReprodução/Instagram

Publicado 27/10/2021 17:00

Belo Horizonte - O Minas Tênis Clube anunciou na tarde desta quarta-feira a rescisão do contrato de Maurício Souza. Em uma reviravolta, o clube, pressionado pelos patrocinadores, torcedores e opinião pública, confirmou a demissão menos de 24 horas após informar o afastamento e multa ao central, de 33 anos. A repercussão negativa por conta das postagens de cunho homofóbico nas redes sociais do atleta da seleção brasileira masculina de vôlei tornou a situação insustentável.

O mea culpa de Maurício Souza não foi suficiente para apaziguar os ânimos nos bastidores. Afastado, o central manteve a publicações com teor homofóbico nas redes sociais e usou o perfil no Twitter, que conta com menos de 100 seguidores, para se retratar publicamente. No Instagram, onde tem mais de 341 mil seguidores, Maurício postou um vídeo na noite de terça-feira. Na gravação, se desculpou "a quem se sentiu ofendido", mas disse que "seguirá defendendo o que acredita".

Foi a gota d'água para o Minas e para os patrocinadores. A situação fugiu do controle e gerou manifestações dentro do vestiário do clube. Três companheiros de clube usaram suas redes sociais para se posicionar contra o posicionamento do central da seleção brasileira: o líbero Maique, o levantador William e o ponteiro Henrique Honorato. Pelas redes sociais, Maurício Souza se despediu do Minas.



"Não sou mais jogar do Minas. Agradeço aos meus companheiros, comissão técnica, meu fisioterapeuta, ao meu diretor, presidência e sócios por tudo. Sigo o meu caminho plantando o que acredito, meu legado continua. O que deixarei para meus filhos e netos é o que conta no final", postou no Instagram.

Entenda o caso:

A polêmica teve início há duas semanas quando a DC Comics anunciou que o filho de Clark Kent, o novo Super-Homem, descobrirá que é bissexual nas próximas edições da HQ. As declarações homofóbicas de Maurício Souza sobre a orientação sexual do super-herói tomou uma enorme e negativa proporção nas redes sociais. Os patrocinadores se manifestaram contra o posicionamento do atleta e cobraram uma punição do Minas.