Coluna do Venê

Após três cirurgias no mesmo joelho em 20 meses, meia-atacante do Sub-20 do Flamengo teme encerrar carreira e estuda ir à Justiça

Gustavo Damazio chegou ao clube em fevereiro de 2020, após se destacar pelo Serra-ES; desde então, o jogador não entrou em campo uma vez sequer e vive dias de angústia no Ninho do Urubu, com direito a três operações, trombose e artrofibrose no joelho esquerdo

Publicado há 1 dia