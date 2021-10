Gol é uma das empresas notificadas pelo Procon-RJ - Alexandre Vidal/Flamengo

Gol é uma das empresas notificadas pelo Procon-RJAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 25/10/2021 17:48

A Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor solicitou ao Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) que apurasse junto às companhias aéreas (Gol, Latam, Azul e Copa Airlines) sobre o aumento dos valores das passagens aéreas ofertadas com destino para Montevidéu, no Uruguai, cidade que receberá, dia 27 e novembro, a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo.

A autarquia está iniciando procedimento para apurar possíveis infrações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) nas eventuais oscilações dos valores dos bilhetes aéreos. O ofício foi enviado por solicitação do secretário estadual de defesa do consumidor, Léo Vieira.



As empresas deverão apresentar junto ao Procon-RJ a documentação detalhada que demonstre os valores das passagens aéreas oferecidas para embarque no Rio de Janeiro com destino paraMontevidéu e embarque de Montevidéu com desembarque no Rio de Janeiro, durante o período de 21 de setembro de 2021 a 28 de novembro de 2021.



As companhias aéreas deverão comprovar ainda as medidas adotadas para suporte ao aumento da demanda para a referida rota, em função da partida final da Copa Libertadores, o serviço de atendimento prestado aos consumidores e também os cuidados sanitários de prevenção à COVID-19.



“A ordem econômica deve velar a proteção à livre iniciativa, o livre exercício de atividade econômica, a liberdade tarifária na prestação de serviços aéreos, sem esquecer o atendimento das necessidades dos consumidores e a harmonia nas relações de consumo” observou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.



Gol, Latam, Azul e Copa Airlines têm o prazo de dez dias, a contar do recebimento da notificação, para responder à notificação do Procon-RJ.