Coluna do Venê

Arrascaeta e Bruno Henrique desfalcam o Flamengo no primeiro jogo da semi da Copa do Brasil; Pedro é dúvida

O meia e o atacante estão em processo de recuperação de lesões musculares e estão fora do duelo com o Athletico-PR; camisa 21 segue com dores no joelho e pode ser ausência

Publicado há 3 dias