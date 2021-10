Rodrigo Tostes em recente entrevista ao Jornal O Dia - Venê Casagrande

Publicado 18/10/2021 20:19

Enquanto dentro de campo o Flamengo busca conquistar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro na temporada 2021, fora das quatro linhas dirigentes buscam tirar do papel o projeto de internacionalização da marca do clube e ter um time parceiro na Europa, mais precisamente em Portugal. E os responsáveis pelo plano deram passos importantes na última semana.

Depois de alinhar as estratégias, fechar com advogados e se acertar com o Banco BTG, o Flamengo chegou à etapa do projeto que é de encontrar o investidor. Junto com a empresa "Win the Game", braço direito do Banco BTG e quem também está responsável pela estruturação do plano, o clube iniciou a rodada de captação do investidor.

A expectativa entre os dirigentes do Flamengo responsáveis pelo projeto é de apresentar a ideia para pelo menos 20 investidores que foram pré-selecionados pelo Banco BTG. A tarefa, entretanto, não será fácil, pois a cúpula rubro-negra entende que o "tiro não pode sair pela culatra" e a escolha terá que ser certeira.

O "RH do Flamengo" já elaborou os requisitos que o candidato a investidor terá que ter para ser o escolhido: alguém que tenha os mesmos princípios que o clube e não apenas que esteja interessado em "compra e venda de jogador". Nos bastidores da Gávea, nas conversas que envolvem o assunto, os envolvidos entendem deixam claro que esse é um projeto de "perfomance esportiva", que terá consequência a valorização dos atletas.



As reuniões com os investidores interessados no projeto de "Internacionalização do Flamengo" estão acontecendo quase que diariamente. Todas são comandadas pelos funcionários da "Win the Game" e Rodrigo Tostes, atual VP de Finanças do clube e o principal idealizador do plano, tem participado de algumas, segundo fontes da reportagem.

O Tondela foi um dos clubes de Portugal que Rodrigo Tostes se reuniu e apresentou a ideia quando viajou para a Europa. O time mostrou uma boa receptividade e gostou do que ouviu. A diretoria do Flamengo vê com bons olhos uma parceria com a equipe e já rola um flerte, mas ainda falta muito para que haja a assinatura e a oficialização do casamento.

VISÃO GERAL DO PROJETO E PRÓXIMAS ETAPAS:

BTG Pactual e Win The Game foram contratadas pelo Flamengo para serem assessoras financeiras exclusivas em relação ao seu processo de internacionalização da marca no exterior;

Criação de um veículo de investimento pelo Flamengo (a “Holding”) para realizar seu processo de internacionalização;

Flamengo contribuirá para a Holding o direito de uso de suas marcas internacionalmente e sua ampla 'expertise' no setor;

Capitalização da participação por um grupo de investidores financeiros ("investidores");

Adequação da estratégia de internacionalização do Flamengo a partir da aquisição de um clube na Europa (o “Target”).