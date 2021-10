Bruno Viana - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 16/10/2021 15:15 | Atualizado 16/10/2021 15:15

O Flamengo não terá Rodrigo Caio, que, segundo a assessoria, seguirá planejamento de controle de carga e está fora do duelo com o Cuiabá neste domingo, às 20h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. Segundo apurou a reportagem, Bruno Viana treinou na vaga do camisa 3 e é o favorito para entrar na equipe titular.

O lateral-direito Isla também desfalca o Flamengo no confronto com o Dourado. O lateral-direito, após servir à seleção chilena, teve o voo cancelado e não conseguiu se apresentar a tempo à comissão técnica. Everton Riberio e Gabigol, que estavam na seleção brasileira, treinaram normalmente neste sábado e vão para o jogo.

Arrascaeta, Bruno Henrique, David Luiz, lesionados, também serão ausências contra o Cuiabá. Dos três, o zagueiro é quem está mais próximo de retornar aos jogos, pois está entregue à fisioterapia.