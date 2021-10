Rafael Navarro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

14/10/2021

Após encaminhar a rescisão contratual com Paolo Guerrero, o Internacional vira a mira ao mercado e começa a estudar nomes para tentar contratar para suprir a saída do peruano. Um jogador monitorado pelo Colorado é Rafael Navarro, centroavante do Botafogo de 21 anos e que já pode assinar pré-contrato.

A primeira movimentação da diretoria foi feita: reunião com um dos representantes de Rafael Navarro para entender a situação do atleta, que tem contrato com o Botafogo apenas até dezembro e decisão tomada de não renovar. O jogador alvinegro chegou a aceitar a proposta do Anderlecht, da Bélgica, mas o time carioca recusou e quer tê-lo até o fim da Série B.

Na reunião, o Internacional apresentou ao agente de Navarro, Carlos Costa, o projeto para o jogador. Por outro lado, a diretoria colorada está ciente que o atacante tem recebido sondagens e também sendo oferecido a vários clubes (não só do Brasil).

Inclusive, os colorados souberam que, no mercado norte-americano, o Miami FC foi uma equipe que recebeu indicação para contratar Rafael Navarro. O time dos Estados Undos gostou e também realizou oferta para ter o atacante. A questão é que, nos bastidores, o estafe do atleta quer evitar exposições envolvendo o nome dele por respeito ao Botafogo, que está brigando por acesso à Série A.

Então, a ideia é evitar vazamentos de informações de negociações para não parecer que Rafael Navarro deixou o Botafogo de lado e está focado em buscar um clube para representar a partir de 2022. A única certeza até o momento é que o atleta, juntamente com o seu representante, decidiu não renovar com o Alvinegro e quer respirar novos ares.

Rafael Navarro começou na categoria de base do Fluminense antes de chegar ao Atlético-GO. Em 2019, foi contratado pelo Botafogo para o time sub-20. Em 2020, ele chegou ao profissional, disputou 15 partidas e fez dois gols.

Nesta temporada, Navarro desencantou de vez é o principal jogador do sistema ofensivo alvinegro. Foram 40 partidas até o momento, 11 gols e nove assistências. Números que impressionam e chamam atenção.