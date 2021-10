Michael - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/10/2021 16:58

O atacante Michael vive grande momento na temporada pelo Flamengo. Embora seja reserva, o atacante chegou a 11 gols pelo Rubro-Negro em 2021 e está a cinco de igualar a melhor marca na carreira até então. Em 2019, ano em que notoriedade com a camisa do Goiás e foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro, o baixinho balançou as redes dos adversários em 16 oportunidades.

Na temporada 2019, titular absoluto pelo Esmeraldino, Michael disputou 54 partidas e, além dos 16 gls, deu cinco assistências. Em 2021, pelo Flamengo, já são 46 jogos, 11 gols e oito assistências. Os números chama atenção e melhoraram depois que Renato Gaúcho chegou ao clube, em julho. O treinador, inclusive, não poupou palavras para elogiar o camisa 19.

"A relação com o Michael, é ótima, assim como é com o grupo todo. Com educação, carinho, escuto todo mundo. Sempre com respeito. Minha felicidade é ver o Michael fazendo os gols, da mesma forma que recuperamos outros jogadores. Ninguém desaprende a jogar, pode passar por uma má fase. Ele faz essas coisas para ganhar meu DVD, mas ele ainda não está pronto para isso."

Michael chegou ao Flamengo no começo de 2020, e a operação para tirar o atacante do Goiás custou ao todo R$ 38,4 milhões aos cofres rubro-negros. Desde então, o atacante teve que conviver com altos e baixos e, atualmente, vive a sua melhor fase no clube. O contrato dele vai até dezembro de 2024.