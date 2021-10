Arrascaeta - Alexandre Vidal / Flamengo

ArrascaetaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 10/10/2021 16:33 | Atualizado 10/10/2021 16:33

O meia Arrascaeta chega ao Rio de Janeiro neste domingo e é esperado pelo Departamento Médico do Flamengo nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, para iniciar o tratamento da lesão muscular na coxa direita, avaliada em grau 2.

Por conta da contusão, Arrascaeta foi cortado da seleção uruguaia e não vai encarar a Argentina e o Brasil, nos dias 10 e 14, respectivamente. Agora, o meia vai correr contra o tempo para tentar ficar à disposição de Renato Gaúcho no jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Athletico, dia 27 de outubro.

Como o tempo é curto, o Flamengo não espera ter o camisa 14 na partida da ida, marcada para o dia 20, em Curitiba. Como é a segunda lesão muscular de Arrascaeta em um mês, a ideia do DM é não forçar retorno e deixá-lo 100% fisicamente.

Além de Arrascaeta, David Luiz, Diego Ribas e Gustavo Henrique também tratam de lesão muscular atualmente. Bruno Henrique, com dores musculares, foi poupado do último jogo e fará exame para saber se há lesão, mas a preocupação não é grande com o atacante. Diego Alves, que sofreu pancada no pé, é dúvida para quarta-feira, contra o Juventude.