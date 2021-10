David Luiz - Foto:Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/10/2021 20:10

O técnico Renato Gaúcho não terá um importante jogador para a dura sequência de jogos em outubro que o Flamengo enfrentará. Ausente nas duas primeiras partidas neste mês, contra Athletico-PR e RB Bragantino, por conta de uma grave lesão muscular, David Luiz é preparado para retornar na "decisão" contra o Atlético-MG, que deve acontecer no dia 31, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

David Luiz tem feito trabalho de recuperação em três períodos e conta, inclusive, com um fisioterapeuta particular, que o acompanha durante anos, para voltar o quanto antes aos gramados. O zagueiro, entretanto, ainda não tem prazo para iniciar o processo de transição e, consequentemente, a treinar com bola.

A agenda do Flamengo em outubro prevê mais sete jogos em outubro, mas dois são pela Copa do Brasil, competição que David Luiz não pode disputar por não estar inscrito. Então, o planejamento é tentar fazer o camisa 23 retornar para o confronto decisivo com o Atlético-MG, adversário direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

O departamento médico, entretanto, não "crava" internamente que David Luiz estará à disposição para esse duelo, mas já há certeza que para os jogos contra Fortaleza, Juventude e Cuiabá, o zagueiro está vetado. Caso ele surpreenda no processo de recuperação, a partida diante do Fluminense, que deve ser dia 24 de outubro, poderia marcar o retorno dele, mas ainda é pouco provável.

David Luiz chegou ao Flamengo após um longo período sem disputar uma partida. Fez um trabalho de preparação física e entrou em campo nove dias depois de ser apresentado. Disputou 60 minutos no primeiro jogo e, no segundo, com novo minutos, sofreu a grave lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

Gustavo Henrique, outro defensor do elenco, também está no departamento médico, após sofrer edema muscular. Por conta desse problema, o camisa 2 foi desfalque contra o RB Bragantino e também será diante do Fortaleza. Diego Ribas, também com edema muscular, segue fora da equipe.