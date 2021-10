Arão - Gilvan de Souza/Flamengo

No elenco do Flamengo recheado de craques e atletas de Seleção há um jogador que pode não ser tão lembrado pelos torcedores no dia a dia, mas é peça fundamental na engrenagem do time vencedor: Willian Arão. Contratado em 2016 junto a Botafogo como destaque, o volante foi titular absoluto com todos os treinadores que passaram pelo clube desde a sua chegada.

Os quase seis anos de Flamengo fazem Arão ostentar números incríveis, marcas impressionantes e muitos títulos. Atualmente, o camisa 5 é o jogador do atual elenco com mais partidas pelo clube; terceiro na história que mais atuou pelo Rubro-Negro em Libertadores, e próximo de alcançar Adílio para se tornar o quarto em Brasileiros (veja abaixo).

Jogos pelo Flamengo: 329/ 30 gols / 24 assistências



Mais jogos pelo Flamengo na Libertadores:

1º Júnior (48);

2º Everton Ribeiro (37);

3º Leonardo Moura e Willian Arão (36).

Mais jogos pelo Flamengo em Campeonato Brasileiro:

1º Léo Moura (314)

2º Júnior (265)

3º Zico (249)

4º Adílio (181)

5º Willian Arão (176)

Antes de desfrutar o filé mignon nos dias atuais, Arão já precisou roer muito osso e demonstrar muita força de vontade para se consolidar como ídolo no Flamengo. A construção da história passou por críticas, perseguição da torcida, eliminações e derrotas marcantes. Fatos que ajudaram o volante a conhecer melhor o Rubro-Negro, dar ligação cada vez mais umbilical com o clube e, consequentemente, amadurecer um novo estilo de jogador. No vídeo de 300 jogos, da FLA TV, em maio, chegou a chorar e dizer que “morreria por essa camisa.”

A importância de Arão para o Flamengo vai além das quatro linhas. Mesmo não usando a faixa de capitão nos jogos, o jogador exerce uma função de líder em vários momentos fora de campo. Ele participa das reuniões com a diretoria para reivindicar ou debater situações que envolvam o elenco, além de ser respeitado e tido como referência pelos mais novos. O garoto João Gomes, inclusive, já falou abertamente que vê o camisa 5 como exemplo.

Arão Gilvan de Souza/Flamengo Em setembro, Arão deu mais um exemplo de liderança. O camisa 5 organizou um "motim do bem" para o elenco ajudar com uma gratificação financeira a 15 funcionários que são importantes no dia a dia do clube, nos treinos e viagens, mas que não são agraciados com o famoso "bicho" pela diretoria. A atitude do volante comoveu alguns colaboradores A polivalência o faz ser indispensável nos esquemas táticos dos treinadores. A qualidade técnica, a visão de jogo e os números estatísticos não deixam mentir e dão força para os recorrentes debates com os treinadores. É comum ver Arão conversando com os técnicos durante os vídeos e treinos táticos no Ninho do Urubu.

O camisa 5 é exigente com os comandantes e gosta de fazer questionamentos nas atividades que ajudam no entendimento dos demais atletas, o que facilita o trabalho dos treinadores.

Segundo o site "Footstats", especialista em estatística do futebol brasileiro, Arão, entre todos os jogadores do Flamengo no Brasileirão, é o primeiro em passe certo, primeiro em lançamentos certos, terceiro em desarmes, primeiro em interceptações e o segundo em rebatidas.

Willian Arão entre todos do Flamengo no BR21:



1º em passes certos (1142)

1º em lançamentos certos (49)

3º em desarmes (31)

1º em interceptações (13)

2º em rebatidas (70)



A história continua sendo escrita, mas as páginas preenchidas até aqui já são dignas de exemplo de resiliência, superação, amor e respeito à camisa. Daqueles ídolos que não aparecem tanto, mas que são essenciais na formação de grupos históricos como essa geração. Como Gabigol disse uma vez, “o carregador de piano” dos álbuns do time campeão. Não cabe mais a dúvida: Arão tem o seu valor.

BASTIDOR ENVOLVENDO ARÃO:

Recentemente, o Al Ain, dos Emirados Árabes, tentou a contratação de João Gomes, mas não houve acordo com o Flamengo. Na ocasião, os agentes brasileiros que intermediaram as conversas entre os clubes, sondaram o Rubro-Negro a possibilidade de negociar Arão com algum time do Mundo Árabe, mas a cúpula carioca foi enfática e descartou qualquer chance de isso acontecer:

"Pode vir o PSG que a gente não vende. Sem chances", resumiu um dirigente do Flamengo

O vínculo atual de Arão com o Flamengo vai até dezembro de 2023. A última renovação do volante aconteceu em janeiro de 2020.