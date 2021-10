Petterson em ação pelo Sub-17 - Marcelo Cortes/Flamengo

Petterson em ação pelo Sub-17Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 05/10/2021 18:56 | Atualizado 05/10/2021 19:02

O Sub-17 do Flamengo está ganhando notoriedade na temporada 2021. Campeão do Brasileiro e líder do Carioca, os Garotos do Ninho abriram boa vantagem na semifinal da Copa do Brasil ao bater o Palmeiras, nesta terça-feira, no jogo de ida por 7 a 3, com gols de Matheus Gonçalves, Darlan, Victor Hugo e Matheus Franças, quatro vezes.

Embora não tenha feito gol, Petterson foi um dos destaques no jogo, com duas assistência. O atacante, inclusive, tem sido uma das principais peças do time comandado por Mário Jorge. De olho no futuro, o Flamengo já iniciou as conversas pela renovação de contrato da promessa e está em negociações avançadas.

O atual vínculo vai até 2023, mas a diretoria está ciente que clubes sondaram o atleta e o seu estafe, que é o mesmo que gerencia a carreira do lateral-esquerdo Filipe Luís, craque do elenco profissional. Para evitar qualquer assédio, o Flamengo ofereceu uma extensão do compromisso (indo até dezembro de 2025) e uma valorização salarial.

As partes ainda não sacramentaram o negócio, mas segundo fontes da reportagem, a renovação de Petterson é questão de tempo para acontecer, e o acordo ser assinado.

Com 17 anos e destaque do Sub-17, Petterson chegou ao Flamengo em 2019 para fazer parte do Sub-15. Em 2020 fez um bom ano e, nesta temporada, tem sido destaque. Em 24 jogos, o atacante marcou 13 gols e deu duas assistências.