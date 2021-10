Flamengo: Diego - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/10/2021 18:51

O técnico Renato Gaúcho pode ganhar mais um problema para domingo, quando o Flamengo encara o Athletico-PR, no Maracanã, às 16h, pelo Brasileirão. Sem David Luiz e Thiago Maia, por conta de lesão muscular, o meia Diego Ribas relatou dores musculares e não treinou no campo na reapresentação do elenco nesta sexta-feira.

O meia não participou da atividade no campo com os demais jogadores do elenco e fez trabalhos internos no CT Ninho do Urubu. Diego, portanto, se torna dúvida para o duelo do final de semana. O martelo será batido neste sábado, quando Renato Gaúcho finalizará a preparação para o duelo.

Atualmente, Diego Ribas é considerado reserva no time rubro-negro. Andreas Pereira, recém-contratado pelo Flamengo, é o atual dono da vaga de segundo volante, função que o camisa 10 estava exercendo na equipe desde a saída de Gerson.

Antes de se apresentar na tarde desta sexta, Diego Ribas participou de um evento em Itaperuna, município localizado no Noroeste do Rio de Janeiro. O camisa 10 do Flamengo foi convidado pela Prefeitura da cidade, chegou no fim da manhã e deixou o local por volta das 13h.

O jogador, porém, não se atrasou para o treino e chegou ao Ninho do Urubu minutos antes do pedido pela comissão técnica.