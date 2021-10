David Luiz sai do jogo sentindo dores - Reprodução

David Luiz sai do jogo sentindo doresReprodução

Publicado 01/10/2021 16:12

O técnico Renato Gaúcho ganhou um problema nesta sexta-feira. O zagueiro David Luiz realizou exame médico que constatou lesão no adutor da coxa esquerda, local das dores que o fizeram o jogador ser substituído aos nove minutos do primeiro tempo no duelo com o Barcelona-EQU, na quarta-feira.

"Nesta sexta-feira (1), o atleta David Luiz realizou exame, que constatou lesão no adutor da coxa esquerda. Iniciou tratamento", divulgou a assessoria do Flamengo.

Como de praxe, o clube não revela gravidade da lesão e/ou prazo de retorno do atleta aos gramados. Mas, segundo uma fonte da reportagem, David Luís ficará, pelo menos, 12 dias se recuperando dessa lesão muscular, a primeira dele em menos de um mês de Flamengo.

David Luiz chegou ao Flamengo após um longo período inativo (mais de quatro meses sem disputar uma partida oficial). O zagueiro, entretanto, se apresentou bem fisicamente e, com apenas nove dias de treino, atuou pela primeira vez, no dia 22 de setembro, por 60 minutos.

Além de David Luiz, Thiago Maia também está no Departamento Médico e é dúvida para pegar o Athetico-PR no domingo, pelo Brasileirão, no Maracanã, às 16h. A curiosidade é que, no caso do volante, o clube ainda não se manifestou oficialmente.