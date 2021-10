Gabigol desfalcará o Flamengo em outubro - Lucas Figueiredo/CBF

Gabigol desfalcará o Flamengo em outubroLucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/10/2021 19:50 | Atualizado 01/10/2021 20:09

"Nós já conversamos com Manoel Flores, o diretor de competições. Ele pediu para avisar que hoje mesmo será publicada um ajustes no calendário para que evite os conflitos com os clubes brasileiros que tiveram jogadores convocados."

Essas foram as palavras de Juninho Paulista, dirigente da CBF, no último dia 24 de setembro, após Tite convocar os jogadores que disputarão mais três partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo em outubro. De lá para cá, a entidade não cumpriu o que foi dito publicamente, voltou atrás na decisão e não irá mais adiar os jogos dos clubes que tiveram atletas chamados pelo treinador da seleção brasileira.

Inclusive, a CBF entrou em contato com o Flamengo no começo da noite desta sexta-feira, de forma informal, e comunicou aos dirigentes rubro-negros que não será possível "manter a palavra", e o calendário durante a Data Fifa de outubro será mantido. Com isso, o clube carioca terá muitos desfalques neste mês.

O Flamengo, nos bastidores, era o clube que mais buscava o adiamento das partidas e queria que o calendário da temporada fosse estendido. Na CBF, chegou a ser discutido de fazer com que o Campeonato Brasileiro não terminasse mais em 5 de dezembro e fosse estendido até 19 de dezembro. E as decisões da Copa do Brasil fossem disputadas em 22 de dezembro (ida) e 29 de dezembro (volta).

Porém, a CBF sofreu pressão de vários clubes para que o calendário não fosse alterado. Nesta sexta-feira, jogadores de 19 clubes da Série A (exceto o Flamengo) assinaram um documento, uma espécie de abaixo-assinado, pedindo para a entidade não adiar os jogos em outubro e, consequentemente, não estender o calendário. Os atletas alegaram que em 2021 já não tiveram férias e não gostariam de ter o benefício prejudicado também em 2022.

Com isso, o calendário do Flamengo em outubro será insano e sem peças importantes. Isla (seleção chilena), Arrascaeta (seleção uruguaia), e Everton Ribeiro e Gabigol (seleção brasileira) são os atletas rubro-negros selecionáveis e devem desfalcar a equipe contra Red Bull Bragantino, Fortaleza e Juventude.

Veja abaixo a tabela rubro-negra neste mês:

03/10 Fla x Athletico-PR

06/10 Bragantino x Fla

09/10 Fortaleza x Fla

13/10 Fla x Juventude

17/10 Fla x Cuiabá

20/10 Athletico-PR x Fla (CB)

24/10 Fluminense x Fla

27/10 Fla x Athletico-PR (CB)

31/10 Fla x Atlético-MG