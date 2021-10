Bruno Henrique - Luciano Belford

Bruno HenriqueLuciano Belford

Publicado 04/10/2021 20:11

Dos males o menor. Após sentir dores no adutor da coxa esquerda no jogo contra o Athletico-PR, no domingo, e ser substituído por Kenedy, Bruno Henrique realizou exames médicos que constaram "apenas" edema musculares. O atacante, inclusive, viaja normalmente com a delegação para o duelo de quarta-feira com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 20h, pelo Brasileirão.



Embora não tenha lesão, o curto espaço de tempo para se recuperar do edema preocupa a comissão técnica do Flamengo. O lado bom é que Bruno Henrique costuma apresentar uma rápida recuperação quando apresenta problema físico. O camisa 27 rubro-negro já iniciou o tratamento e correrá contra o tempo para ficar à disposição de Renato Gaúcho.

Bruno Henrique sentiu o problema ainda no primeiro tempo do jogo contra o Athletico-PR, no domingo. Ele relatou o problema e ficou até o fim da etapa inicial. No intervalo, ao conversar com Renato Gaúcho, o treinador decidiu por tirá-lo do jogo e colocar Kenedy, que entrou mal.

"Às vezes seguro o jogador e acham que estou poupando. Amanhã ele vai fazer exame e vamos saber se tem lesão. Se fosse uma final, ele poderia até continuar. Agora é esperar 24h e fazer exames", disse Renato Gaúcho após o jogo.