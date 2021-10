Marcelo Paz com o Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF - Divulgação

Publicado 05/10/2021 19:44

A delegação do Fortaleza está no Rio de Janeiro e se concentra em um hotel na Zona Oeste da cidade para o duelo com o Fluminense, marcado para esta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30, pelo Brasileirão. Na tarde desta terça-feira, o presidente do Leão de Pici, Marcelo Paz, aproveitou a passagem pela Cidade Maravilhosa e fez uma visita a Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

O encontro não teve uma pauta específica e foi para tratar sobre "linhas gerais" da arbitragem do futebol brasileiro. Leonardo Gaciba recebeu o mandatário do Fortaleza e ficaram reunidos durantes horas na CBF. Vale ressaltar que na derrota do Tricolor para o Atlético-GO no final de semana, por 3 a 0, o técnico do Leão, Vojvoda, reclamou da atuação da equipe de arbitragem no duelo.

"Perdemos nos erros pontuais e também por primeiros minutos não bons. Quando estivemos bem, conseguimos os gols. Mas a arbitragem não validou. É o futebol atual que estamos vivendo. Fizemos dois gols. O VAR chamou o árbitro. Em nenhum dos gols o bandeira marcou impedimento. Mas eu tenho que analisar o segundo gol. Essa regra muitas vezes é trocada. Se você coloca uma lupa muito fina, mas não quero falar, porque a arbitragem pode errar. Mas não sei se eles erraram ou não", disse o treinador.

Com 36 pontos em 23 jogos, o Fortalea está na quarta colocação da tabela do Brasileirão. Caso vença o Fluminense e o Flamengo perca para o Bragantino, o Tricolor pode terminar a 24ª rodada na terceira posição.