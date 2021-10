João Gomes - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 07/10/2021 16:46

Quando Renato Gaúcho chegou ao Flamengo, no dia 12 de julho, ele prometeu na entrevista coletiva que iria utilizar jogadores jovens da categoria de base. Mas não foi o que aconteceu com João Gomes, volante de 20 anos, cria do Ninho do Urubu.

Muito aproveitado nos tempos de Rogério Ceni, João Gomes perdeu espaço com Renato Gaúcho e tem sido pouco aproveitado. De 21 jogos relacionados desde a chegada do novo treinador, em 14 ficou apenas no banco, foi titular em quatro e acionado em três.

No dia 29 de setembro, no jogo do Flamengo contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores, ficou claro que Renato Gaúcho não é muito fã do futebol de João Gomes. Ao tirar Andreas Pereira no segundo tempo, o técnico tinha a opção de colocar o garoto ou até mesmo Diego Ribas (Thiago Maia não foi relacionado por conta de lesão).

Como o camisa 10 não estava bem fisicamente, a única opção de volante para substituir Andreas era João Gomes. Porém, Renato Gaúcho surpreendeu e colocou o zagueiro Bruno Viana improvisado no setor. A escolha do comandante chamou atenção de profissionais que estão no dia a dia do Flamengo, pois a mudança nunca havia sido treinada.

A última vez que João Gomes entrou em campo foi no dia 19 de setembro, quando entrou aos 35 do segundo tempo no duelo com o Grêmio pela Copa do Brasil. De lá para cá, o volante foi relacionado para cinco partidas.

Quem observa as atividades comandadas por Renato Gaúcho garante que João Gomes tem treinado bem e não é um destaque negativo, algo que possa justificar a não utilização do volante nas partidas oficiais.

NEGOCIAÇÃO FRACASSADA

Com a negociação subindo no telhado, João Gomes ficou no Flamengo e viu uma boa chance de assinar um contrato milionário escapar das suas mãos. Em fevereiro deste ano, o garoto renovou o seu vínculo, e o novo compromisso vai até dezembro de 2025.

Por ser um contrato longo, o Flamengo não prioriza venda e topa emprestá-lo na próxima janela de transferência para ganhar rodagem. Mas é claro que, se aparecer mais uma boa oferta para venda, a diretoria rubro-negra vai negociar.