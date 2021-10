Arrascaeta - JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 08/10/2021 18:10 | Atualizado 08/10/2021 18:28

O pior aconteceu. Após sentir dores musculares e ser substituído no primeiro tempo do duelo do Uruguai com a Colômbia, Arrascaeta realizou exames médicos que constataram uma lesão na coxa direita, e o meia não pegará Argentina e Brasil, nos dias 10 e 14, respectivamente. Segundo apurou a reportagem, o jogador do Flamengo teve uma contusão de grau 2 no local. O Rubro-Negro, entretanto, quer fazer a sua própria avaliação.

Com isso, Arrascaeta tem poucas chances de estar em campo contra o Athletico-PR no dia 20, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, em Curitiba. O meia é esperado no Rio de Janeiro para iniciar tratamento e ser cuidado de perto pela equipe médica do Flamengo.

Essa é a segunda lesão muscular de Arrascaeta em menos de um mês. Em setembro, o camisa 14 do Flamengo sofreu um problema na partida diante do Palmeiras, dia 12, e ficou duas semanas se recuperando.