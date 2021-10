Hugo Moura - Alexandre Vidal/Flamengo

Hugo MouraAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/10/2021 15:02

A passagem de Hugo Moura pelo Lugano chegou ao fim antes mesmo de o volante entrar em campo. Após o time suíço ser vendido a um grupo de empresário, algumas mudanças aconteceram na diretoria e na comissão técnica, e o jogador não foi inscrito no Campeonato Nacional e não será utilizado.

Como a nova gestão do Lugano deixou claro que Hugo Moura está fora dos planos, mesmo que tenha sido contratado junto ao Flamengo há menos de três meses, os representantes do atleta, através de um escritório de advocacia particular , conseguiu a rescisão contratual, e o volante será devolvido ao Flamengo. A tendência é que ele desembarque no Rio de Janeiro na próxima terça-feira.

Hugo Moura, mesmo retornando ao Flamengo, não poderá entrar em campo pelo Rubro-Negro, mas a diretoria carioca entendeu que aceitá-lo de volta para que ele possa manter a forma física no clube e ser preparado para 2022 era melhor do que deixá-lo na Suíça.

O Lugano contratou Hugo Moura no começo de agosto a pedido do técnico brasileiro Abel Braga, então comandante da equipe. Poré, durante o processo de chegada do volante ao time, o clube foi vendido para um grupo de empresário que decidiu fazer reformulações, e o treinador acabou sendo demitido após cinco jogos.

Com isso, Hugo Moura, que chegou através de indicação de Abel Braga, acabou virando carta fora do baralho. O vínculo dele de empréstimo iria até junho de 2022. Já o compromisso com o Flamengo vai até dezembro de 2023.