Flamengo e Fortaleza se enfrentaram em junho - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 09/10/2021 11:53

O Fortaleza encara o Flamengo neste sábado, às 19h, no Castelão, exatamente com o mesmo número de pontos: 39 cada um. Se as últimas boas campanhas do rubro-negro carioca não surpreendem mais, afinal, o time é o atual bicampeão nacional, a temporada do Leão do Pici chama a atenção por ser uma das melhores do clube em toda a história.



O presidente do time nordestino, Marcelo Paz, entende que isso só está acontecendo por causa da boa gestão. E aponta que, guardada as devidas proporções, é possível comparar o trabalho executado pelas duas diretorias.



"Eu acho que é possível, sim, comparar dentro da realidade de cada um. Fazer uma boa gestão não é só ter mais ou menos dinheiro, mas é fazer resultados esportivos coerentes ou acima da sua capacidade financeira. Eu acho que o Flamengo faz um belo trabalho há alguns anos, é um clube que, hoje, sabe usar a competência do tamanho da torcida que tem e transformar isso em dinheiro e receita com patrocinadores, sócio-torcedores - o marketing em si, conseguindo grandes resultados. Já o Fortaleza também com a gestão, dentro da sua possibilidade, com 20x menos torcedores do que o Flamengo, consegue também entregar resultados dentro da sua capacidade financeira e até mais, como é o caso da atual colocação no Campeonato Brasileiro", explica.



Nas últimas semanas, o mandatário do Leão se posicionou firmemente contra a decisão do Flamengo de voltar a ter público nos estádios por meio de uma liminar, quebrando um acordo feito entre todas as 20 agremiações durante Conselho Técnico da CBF. Apesar disso, Paz faz questão de dizer que as diferenças de opiniões são naturais dentro do futebol, e que a relação com o Flamengo sempre foi respeitosa.



"Eu entendo que a relação institucional dos dois clubes é muito boa. O fato de termos discordado e se posicionado contrário não significa um azedamento da relação; eu acho que faz parte da convivência institucional essa discordância, esse pensamento diferente. Mas eu respeito muito o Flamengo como instituição, gosto do presidente Landim, acho que é um cara que faz um grande trabalho e sempre tive um ótimo acesso a ele.



Da nossa parte do Fortaleza, posso garantir que permanece inabalado o respeito institucional, a ciência da grandeza que é o Flamengo - porque jogar com o Flamengo é sempre dificílimo. E as disputas ficam dentro do campo, coincidentemente, as duas equipes chegam com a mesma pontuação para o jogo de amanhã, o que dá um ingrediente ainda melhor.



E sempre muito respeito pelo Flamengo, pelo seu presidente e pela sua torcida".



Outro ponto bastante debatido em fóruns é sobre a conquista de torcedores no Nordeste, região reconhecidamente dominada por torcedores de clubes de outros estados, em especial do Flamengo. Em 2019, ano pré-pandemia, coincidentemente Flamengo e Fortaleza terminaram a competição com a maior média de público; 55.025 e 32.999, respectivamente.



O Fortaleza é uma marca regional, mas que vem começando a ter torcedores também fora do nosso estado. E eu acho que essa conquista dos torcedores que são do nosso estado e torcem para times de São Paulo e do Rio é natural. Não pode ser forçado: 'Você tem que torcer para um time daqui'.

Eu acho que é o trabalho, o dia-a-dia, a proximidade, a possibilidade de ir para o jogo, de estar mais perto do clube em diversas campanhas e ações. Isso faz com que, naturalmente, esse torcedor migre e passe a torcer pelo Fortaleza", explica.



Neste ano, o Fortaleza levantou pela terceira vez seguida a taça do Campeonato Estadual neste ano, ao bater o rival Ceará na decisão, e sacramentou mais um momento de solidez e equilíbrio entre as forças do futebol nordestino no cenário nacional.



Já sob a gestão do atual presidente Marcelo Paz, o clube deixou a Série C em 2017 depois de oito anos, e desde então, vem acumulando conquistas dentro e fora dos gramados. Assim que assumiu o cargo, há quatro anos, o mandatário profissionalizou departamentos internos, organizou as finanças do Fortaleza e colocou o time de volta nas principais competições do futebol brasileiro. Tudo isso, é claro, com a contribuição dos profissionais de diferentes áreas do clube.



Nos últimos dois anos, o Tricolor de Aço conquistou o título da Série B em 2018, a Copa do Nordeste em 2019 e agora o tricampeonato estadual (2019/20/21). Além disso alcançou, também em 2019, a segunda melhor campanha de uma equipe nordestina no Brasileirão, considerando o atual formato, disputado desde 2006. Na ocasião, terminou em 9º lugar na tabela e 53 pontos, posição que garantiu uma inédita participação na Copa Sul-Americana.