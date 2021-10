Matheus França comemorando um dos gols com a camisa do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Matheus França comemorando um dos gols com a camisa do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/10/2021 19:52 | Atualizado 13/10/2021 19:53

Porém, nos últimos dias, o Flamengo e os representantes de Matheus França, das empresas Lifepro e Fuse, decidiram fazer um ajuste no tempo do novo compromisso. Antes, o acerto era para terminar o vínculo em dezembro de 2026, mas as partes modificaram a data, e o novo prazo será abril de 2027.

O valor da multa rescisória está mantida do combinado e será a maior da história do Flamengo: 100 milhões de euros, 635 milhões de reais pela cotação atual. Lázaro, do Sub-20, é o atual dono do maior montante: 80 milhões de euros (508 milhões de reais ela cotação atual).

Embora o atual compromisso vá até junho de 2025, ou seja, mais quase quatro anos de contrato, o Flamengo, ciente dos assédios dos clubes do exterior, se antecipou ao problema e tratou de acertar uma extensão do vínculo com direito a uma boa valorização salarial.

Como acontece em todos os processos de renovação de contrato de jogadores das categorias de base, o novo contrato de Matheus França passou pelas aprovações dos dirigentes da base, como Luiz Carlos (Gerente Geral) e Carlos Noval (Gerente de Transição), e teve a anuência de Bruno Spindel (Diretor de Futebol) e Marcos Braz (Vice de Futebol). Depois, tem a assinatura do presidente Rodolfo Landim.

Com 17 anos, Matheus França chegou ao Flamengo em 2016, após se destacar na base do Olaria. No Rubro-Negro, ele é apontado como um dos grandes nomes da geração 2004, junto com Victor Hugo, Matheus Gonçalves e Petterson, e tem todas as credenciais para seguir os passos de Vinicius Junior e Lucas Paquetá, que deixaram o clube e estão fazendo sucesso na Europa e na seleção brasileira.

Nos bastidores do Ninho do Urubu, há quem diga que Matheus França se espelha em Cristiano Ronaldo, astro português. Tal como o craque do Manchester United, ele se preocupa desde já com alimentação regrada e hora de sono controlada para poder render nos treinamentos e jogos.

A receita tem dado certo. Em 2021, pelo Sub-17, foram 16 jogos e 13 gols. Já pelo Sub-20, o garoto ostenta três gols e três assistências em dez partidas. Além disso, o meia-atacante tem no currículo convocação para categoria de base da seleção brasileira, com direito a título sul-americano com a amarelinha em 2019.