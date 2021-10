Diego Alves - Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 12/10/2021 18:24

O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Juventude nesta quarta-feira, no Maracanã, às 19h, pelo Brasileirão. As boas novas são que Diego Alves e Gustavo Henrique, desfalques nos dois últimos duelos do Rubro-Negro, treinaram normalmente com o grupo pelo segundo dia seguido e estão à disposição de Renato Gaúcho.

Por outro lado, Diego Ribas, em fase final de recuperação de um edema muscular e sem atuar desde setembro, segue como desfalque. O camisa 10 não participou da atividade no campo com os demais companheiros e se junta à Vitinho (suspenso), Bruno Henrique e Arrascaeta (lesionados), e Isla, Everton Ribeiro e Gabigol (convocados), como desfalque.

Com 42 pontos e na segunda colocação do Brasileirão, o Flamengo precisa vencer o Juventude para não correr o risco de ficar mais distante ainda do Atlético-MG, atualmente com 53 pontos, mas com dois jogos a mais.