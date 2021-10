Gabriel Batista em ação pelo Flamengo - Pablo Sanhueza / Pool / Afp

Publicado 12/10/2021

Desfalque nos dois últimos jogos do Flamengo, Diego Alves treinou normalmente na última segunda-feira, na reapresentação, mas ainda é dúvida para pegar o Juventude nesta quarta-feira. Na ausência do camisa 1, Gabriel Batista é o reserva imediato e ocupa o cargo de forma absoluta.

Embora tenha perdido o posto de segundo goleiro do Flamengo durante uma parte da temporada 2020, Gabriel Batista sempre teve a confiança do Departamento de Futebol do clube. Destaque desde os tempos de base, subiu para o profissional e aguardou o momento. Quando viu Hugo Souza ser promovido e passá-lo na hierarquia dos goleiros, o camisa 22, mesmo chateado, respeitou o companheiro, amadureceu, manteve os pés no chão e retomou o espaço com bons treinamentos e jogos seguros.

Antes mesmo da chegada de Renato Gaúcho ao Flamengo, Gabriel Batista já havia reconquistado o posto de reserva de Diego Alves. Aconteceu ainda em maio, quando Rogério Ceni, sem o camisa 1, escalou o camisa 22 e deixou Hugo Souza no banco, o que surpreendeu a todos.

Quando aconteceu a troca do comando técnico (saída de Ceni e a chegada de Renato), em julho, o novo comandante avisou que Gabriel Batista e Hugo precisariam treinar intensamente para mostrar potencial e merecer a vaga de segundo goleiro. E tem sido assim desde então. Internamente, o técnico mostra confiança e enxerga qualidades em Gabriel, que hoje é o segundo goleiro de maneira indiscutível.

Números de Gabriel Batista: Mas isso não quer dizer que Hugo Souza esteja treinando mal. Pelo contrário. Voltou a mostrar comprometimento de outrora, focou na parte física, perdeu percentual de gordura e também recebe elogios de Renato Gaúcho. A diretoria entende que, com a renovação de Diego Alves encaminhada, a posição está bem servida para 2022.

Cria das categorias de base, Gabriel Batista possui 26 jogos pelo time profissional do Flamengo, 19 gols sofridos e apenas duas derrotas. Em 2021, o goleiro de 23 anos disputou 14 confrontos e levou dez tentos. Ou seja, quase 55% dos jogos vestindo o Manto foram nesta temporada, a melhor na carreira do arqueiro.

Algo que tem ajudado Gabriel Batista é a boa relação com Diego Alves. O camisa 1, experiente, conversa bastante com o jovem, que gosta de ouvir e, consequentemente, aprender com o companheiro de elenco.

O comprometimento é tamanho que no início das temporadas 2020 e 2021, Gabriel Batista retornou das férias antes do previsto para colocar-se à disposição e iniciar o Estadual. A atitude foi bem vista pelos dirigentes do Departamento de Futebol.