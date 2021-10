Torcedores de Fluminense e Flamengo no Maracanã - Divulgação

Publicado 14/10/2021 21:18

O Flamengo encara o Cuiabá e o Fluminense enfrenta o Athletico-PR antes do Flu-Fla do dia 23 de outubro, válido pela 28º rodada do Campeonato Brasileiro, mas as duas diretorias já se planejam para o duelo, marcado para o Maracanã, às 19h, e estudam pedir autorização à CBF para que seja liberado a presença de público visitante no estádio, que no caso seria a torcida rubro-negra.

Como o acordo entre os times da Série A, firmado na última reunião do Conselho Técnico da CBF, prevê a presença apenas da torcida mandante, as diretorias de Flamengo e Fluminense conversam e planejam conversar com a entidade máxima para conseguir essa exceção.

Segundo uma pessoa da diretoria do Flamengo ouvida pela reportagem, a ideia foi colocada em cima da mesa por membros da cúpula do Fluminense. O Rubro-Negro gostou da sugestão, mas entende que para o projeto sair do papel precisa da autorização da CBF. Então, as partes estão em contato e elaboram os argumentos para serem utilizados no contato com a entidade.

Enquanto isso, torcedores do Flamengo em grupos de 'Whatsapp', aplicativo de conversa on-line, estão combinando de comparecer ao clássico de forma apaisana, já cientes que pelo acordo dos times não pode ter torcida visitante, e o mando do campo é do Fluminense.